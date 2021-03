Amazon-baas moet digitalisering bij Philips versnellen

Bewonersor­ga­ni­sa­ties Woen­sel-Noord: geen jongeren­wer­kers is onverteer­baar

11:38 EINDHOVEN - Ongeloof en verbijstering overheerst bij bewonersorganisaties in Woensel-Noord nu bekend is dat in een aantal wijken geen jongerenwerkers meer terugkomen. In een brief naar het college van B&W en de gemeenteraad van Eindhoven trekken zij aan de bel.