Ambassadeur in Oekraïne, Eindhovenaar Jennes de Mol: ‘Ik ken te veel mensen die nu slachtoffer zijn van bruut geweld’

Hoe een Ierse zanger honderden PS­V-supporters opwarmt voor de clash met FC Kopenhagen: ‘Amazing’

De hele week is Stephen Cooper (32) al PSV-liedjes aan het instuderen, met een doel: de Ier is een van de kopstukken van de Old Irish Pub in Kopenhagen, waar veel supporters zich voorbereiden op de clash tussen PSV en FC Kopenhagen. ,,De PSV-supporters zijn amazing”, grijnst de Ierse zanger.

17 maart