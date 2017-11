Amber haalt half miljoen op en breidt uit in Nederland

LIVE VIA TWITTER Rechters buigen zich over moord op Tommy van der Burg uit Eindhoven

14:32 EINDHOVEN - Even dacht de politie in mei 2015 dat Tommy van der Burg een fataal ongeluk had gekregen bij Hotel Eindhoven, toen hij daar vroeg in de ochtend dood in zijn auto lag. Kogelhulzen even verderop maakten er al snel een heel ander verhaal van. Een fout verhaal, zegt een Eindhovens paar dat ervoor is opgepakt. De rechtbank gaat proberen de waarheid boven tafel te krijgen.