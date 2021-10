Àmber van de Ven (19) maakt tas van mangoleer en hoopt indruk te maken op groot DDW-publiek

Samen met wat studiegenoten volgde de Boekelse op haar opleiding Communicatie en Multimedia Design een project over biomaterialen. Dat zijn materialen die worden gemaakt van alles wat de natuur je heeft gegeven zonder dat je nieuwe materialen aan het winnen bent, zo legt Van de Ven uit. ,,Het is dus allemaal heel natuurlijk. Eerder was ik er nog nooit mee in aanraking gekomen, tot ik er op mijn stageplek en school mee mocht gaan werken. Er wordt steeds meer met biomaterialen gewerkt. Zo wordt mycelium, wat het wortelsysteem van paddenstoelen is, al gebruikt in de bouw. Biomaterialen zijn dus eigenlijk niks nieuws, maar het gebruik komt nu steeds meer op. Ik vond dat zo interessant. Daar wilde ik ook wel iets mee doen. Het leek me tof om zelf zoiets te kunnen onderzoeken. Maar eerst moest ik erachter komen wat je er eigenlijk mee kan doen.’’