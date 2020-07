Ambulance vaker op tijd in Zuidoost-Brabant; dorpen aan de rand nog ver onder de norm

Vroege vogel met mes overvalt Eindhoven­se BP-pomp

7:26 EINDHOVEN - Het Eindhovense BP-tankstation aan de Eisenhowerlaan is vrijdagmorgen in alle vroegte overvallen. De dader stapte rond kwart over zes het tankstation aan de weg tussen Helmond en Eindhoven binnen. Hij bedreigde de twee aanwezige medewerksters met een mes en eiste geld.