Ambulances Zuidoost-Brabant voeren weer actie voor nieuwe cao

Update Brand in woning Eindhoven na mishande­ling op straat, bewoner gevlucht

17:30 EINDHOVEN - Woensdagmiddag is er brand uitgebroken in een woning aan het Pastoor van Griensveenpad in Eindhoven. De bewoner zou even daarvoor mensen op straat mishandeld hebben en is nu op de vlucht. De politie is rond 17.30 uur nog altijd naar de man op zoek.