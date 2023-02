Ameezing CarnavalX vindt nieuwe feestlocatie in voormalige Paterskerk

EINDHOVEN - Het Lampegats Gemengd Mannenkoor (LGMK) is terug op eenzelfde soort plek als waar het 25 jaar geleden begon, in de kerk. Na twee noodgedwongen jaren stilte tijdens carnaval staat het LGMK nu voor de eerste keer met Ameezing CarnavalX in DomusDela, de voormalige Paterskerk.

Wie meezingfestijn zegt, zegt LMGK. Want daar is het koor in heel Eindhoven bekend om. Dit jaar heeft het feestje het thema ‘Carnaval Tropical’. Waarbij volgens Mark Goorts van het koor ‘hoe bonter hoe beter’ leidraad is. Dat geldt voor de ‘pekskes’ maar zeker ook voor de muzikale invulling. ,,Het programma bestaat voor de helft uit carnavalsliedjes, voor de andere helft uit caribische carnavalsliedjes. Maar het zijn allemaal meezingers die iedereen kent.”

In zijn nopjes met nieuwe locatie

Het LGMK is en zijn nopjes met de nieuwe locatie in de Paterskerk. ,,Midden in de stad en met de Federatie Eindhovens Carnaval (FEC) in D’n Schuur op een steenworp afstand. Hier hopen we de komende jaren Ameezing CarnavalX te kunnen blijven vieren. En er met ons koor, muzikanten, solisten en bezoekers een groot feest van te maken.”

Bij de oprichting van het LGMK was het eerste doel de carnavalsmis terug te halen naar Lampegat. Dat lukte in 1998. Na elf missen stopte het koor met de organisatie ervan en stapte over naar de Musical CarnavalX met zes jaar lang een succesvol carnavalsevenement dat steevast tussen de 1500 en 1800 bezoekers trok. Daarna volgde het ‘Gehaktbal’ in de aula van de TU/e, en drie jaar lang het evenement ‘Ik hou van Lampegat’, twee keer in de Effenaar, en in 2019 in de Spiegeltent op het Wilhelminaplein.

In 2020 leverde het LGMK voor de 22ste keer een bijdrage aan het carnaval in Lampegat met het nieuwe Ameezing CarnvavalX, een logische variant op het overbekende Ameezing Eindhoven.

Ameezing CarnavalX begint vrijdag 17 februari om 20.11 uur in DomusDela op Kanaalstraat 4 in Eindhoven. Kaartjes kosten 25 euro en zijn alleen verkrijgbaar via: ameezing-carnavalx.nl