Ameezing Eindhoven was weer één groot feest

EINDHOVEN - De vijftiende editie van Ameezing Eindhoven op het Stadhuisplein was gisteravond weer één groot feest. Zingen natuurlijk, maar ook swingen, polonaise en luchtgitaar. Of met zijn tweeën stil aan de zijkant zitten zwaaien.

,,La la la la!” Een uur lang heeft het negenkoppig gelegenheidsorkest het langzaam groeiende publiek vermaakt met bekende popliedjes, als de presentator even na negen uur de meezingers hun stemmen laat opwarmen. En dan: ,,Oh oh oh!” Eenmaal opgewarmd zet het Lampegats Gemengd Mannenkoor (LGMK) onder leiding van Wikke van Wershoven in voor Don’t stop me now. Het nummer van Queen is meteen de favoriet van Hildegard Hick, lid van het koor en belast met de communicatie. Maar het publiek moet er toch nog even inkomen.

Jeugd

Heaven must be missing an angel. Dat gaat al beter. Hick vertelt dat het koor blij is met de toenemende belangstelling van de jeugd voor Ameezing. Mooi om te zien dat jong en oud samen staan te zingen. Dat plezier kent het koor blijkbaar zelf ook, want waar andere koren vaak moeten zoeken naar mannen en zeker bassen, zijn hier alle vier de stemgroepen goed bezet.

Per spoor, beter bekend als Kedeng, kedeng. Nu lijken alle remmen los. Zwaaien met de armen wijd boven het hoofd, een groep meiden loopt een polonaise op zoek naar ‘de anderen’. Later leeft een keurige middelbare mevrouw zich uit op luchtgitaar. Een feestje bouwen, dat kun je wel overlaten aan het LMGK. Het geluid is goed, de verlichting sfeervol, en twee beeldschermen tonen met grote letters de tekst van de liedjes. En dankzij trouwe sponsors nog gratis ook. En verder gaat het weer: I will survive! De band speelt het zó snel, dat de solozangeres het nauwelijks kan bijhouden, laat staan het koor van negenduizend kelen. Maar het ook in voetbalstadions overbekende refrein lalalalalala, maakt het weer helemaal goed.

Geluidsmetingen