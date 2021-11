Amerikaanse bemoeienis personeelsbeleid ASML is ‘schending Nederlandse soevereiniteit’

Glow + video Wisselende drukte bij Glow: ‘Opvallend veel begrip voor de maatrege­len’

EINDHOVEN - Anderhalve meter afstand en QR-codes, ze spelen een belangrijke rol bij lichtfestival Glow in Eindhoven. Een allesbehalve normale editie dus, realiseert directeur Ronald Ramakers zich maar al te goed. ,,Ik ben blij dat we het zo doen, anders had Glow niet door kunnen gaan.”

10 november