Amerikaanse voetbalfans in Eindhovense kroeg: ‘Vanaf nu ben ik voor het Nederlands Elftal!’

Afsluiten bruggen bij centrum Eindhoven is noodzaak, vindt de buurt, ook al moet iedereen dan omrijden

EINDHOVEN – Het afsluiten van twee bruggen over de Dommel in de Eindhovense wijk de Elzent is noodzakelijk om het doorgaand verkeer door de wijk te stoppen. Dat vinden omwonenden, die het ervoor over hebben om dan zelf ook om te rijden. Dat bleek donderdag tijdens een inloopavond.

2 december