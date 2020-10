Amerikanen in Zuidoost-Brabant bidden voor Biden: ‘De afgelopen vier jaren waren een schande’

Presidentsverkiezingen ‘Honderden Nederlands­ta­li­ge trollen actief bij verkiezin­gen VS’

28 oktober Onjuiste en misleidende berichten over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten worden ook in Nederland verspreid. Dat meldt Pointer. Het datajournalistieke platform stelt dat het in de afgelopen twee maanden 476 Nederlandstalige trollen op Twitter heeft gevonden die desinformatie hebben verspreid over de verkiezingen tussen Trump en Biden.