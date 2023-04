Amfibieën spotten met Eindhovense Poelenwerkgroep

PSV heeft begrip voor bezorgde Boscagli én heeft rechtsback terug in de selectie voor duel met Ajax

PSV heeft zondag tegen Ajax weer de beschikking over rechtsback Phillipp Mwene. Dat was de verwachting van trainer Ruud van Nistelrooij na het duel met FC Volendam van zondag. Mwene was er even uit met hamstringproblemen en stroomt deze week weer in bij PSV. Of hij tegen Ajax een basisplek krijgt, zei de coach nog niet. Dat wordt pas in de loop van de week besloten.