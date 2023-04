‘Amsterdamse’ Tarek ontpopt zich tot PSV-fan en gaat viraal met zijn clipje

Wilgenhof in Eindhoven krijgt grote opknap­beurt om aan eisen van de tijd te voldoen; bewoners moeten tijdens werk even elders logeren

EINDHOVEN - Vier grote gele bouwketen staan er inmiddels in de tuin van zorgcentrum Wilgenhof op de hoek Jorislaan-Gasthuisstraat in Eindhoven. Het is de voorbode van een grote klus die aannemer Heijmans ter hand neemt.