Amusante eigenzinnigheid in feministische Zauberflöte

Spannende ontruiming voor treinreizi­gers Eindhoven: ‘Gewapende mannen waren best intimide­rend’

14 november EINDHOVEN - Het was een vreemde situatie voor treinreizigers donderdag in Eindhoven. De intercity uit Den Haag die om 18.15 uur het station moest inrijden stopte plots op last van de politie. Er werd een man gezocht die zich in een trein zou bevinden. Helmi de Beauvesier-Watson moest met handen omhoog uitstappen: ,,De gewapende mannen in de trein waren best intimiderend.”