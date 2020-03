Ander systeem voor Eindhovense gast die auto parkeert

Voorheen moesten parkeervergunninghouders gebruikmaken van de speciale app ParkApp, maar daarover kreeg de gemeente veel opmerkingen en klachten. Gebruikers vonden de app onhandig en onnodig ingewikkeld, zo bleek uit diverse reacties van bewoners. Zo deed een 95-jarige mevrouw uit de Schrijversbuurt afgelopen najaar in deze krant haar beklag over de ParkApp, die in 2018 werd ingevoerd. Net als veel anderen verlangde ze terug naar het systeem dat voorheen werd gebruikt, de speciale kraskaarten die je achter de voorruit van de auto moest leggen.

Beter en makkelijker

In het nieuwe systeem, dat maandag is ingevoerd, moeten parkerende bezoekers voortaan worden aangemeld via de website mijn.2Park.nl. Het aan- en afmelden van bezoek via deze website is volgens de gemeente 'beter en makkelijker'. Net als in de app moet ook in de nieuwe werkwijze wel het kenteken van de bezoekende gast worden ingevoerd.

De nieuwe regeling geldt niet alleen voor inwoners met een bezoekersregeling in betaald-parkerengebieden, maar ook voor bezoekersvergunningen voor parkeervergunninghouders in het zogenoemde E9-gebied. Daaronder vallen Mariënhage, De Bergen, Rapenland en (een deel van) Winkelcentrum Woensel. In drie van de vier laatstgenoemde wijken stuitte de invoering van de ParkApp bijna twee jaar geleden op fel protest van bewoners.

20 cent per 60 minuten

Parkeren voor bezoek kost 20 cent per 60 minuten. Het saldo kan met maximaal 200 uur per kwartaal worden opgewaardeerd. Uren die nog met de ParkApp waren 'aangeschaft', zijn meegenomen in het nieuwe systeem.