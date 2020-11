Andere banken Winkelcentrum Woensel Eindhoven blijven (voorlopig) open

Supporters herdenken PSV-icoon Harry van Raaij op speciale plek bij het Philips Stadion

17 november Bij het Philips Stadion is een speciale herdenkingsplek ingericht voor voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij, die gisteren op 84-jarige leeftijd overleed. Door alle coronaregels is het op dit moment voor supporters niet mogelijk om de thuisbasis van PSV te betreden. Een eervolle minuut stilte voor de populaire oud-president, met 35.000 mensen in het Philips Stadion, is daardoor niet aan de orde.