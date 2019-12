Andere opzet Raadslid van het Jaar in Eindhoven

Eindhovena­ren horen eisen tot vijf jaar cel voor runnen van een ‘drugs Ikea’ in Nuenense loods

15:50 DEN BOSCH - Soms vindt de politie een kwekerij, soms een lab. In Nuenen was, begin dit jaar, sprake van een drugs-Ikea. Alles wat nodig is voor het maken van drugs lag of stond er, keurig gerangschikt, zowel ketels en flessen als grondstoffen en zuren. Dat moet drie Eindhovenaren tussen de 4,5 en vijf jaar jaren cel kosten.