Anderhalf jaar cel en tbs voor verkrachting logé van Eindhovense buurvrouw

Onbegrip over verande­ring Witte de With in Barbaross­traat in Eindhoven: 'Turkse piraat mag wel?'

15:02 EINDHOVEN - De straatnaam Witte de With verdwijnt definitief in de buurt Hemelrijken in Eindhoven. In die buurt komt er wel een andere straatnaam met een Turks tintje: Barbaros, vernoemd naar een Turkse admiraal en zeerover.