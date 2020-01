Anderhalf jaar cel voor Eindhovenaar die kwetsbare vrouwen uitbuitte

PSV kent bekerhisto­rie met glorie en armoede tegen NAC

15:46 PSV en NAC spelen donderdagavond in het Rat Verlegh Stadion een achtste finale in het bekertoernooi van seizoen 2019-2020. Beide ploegen hebben in hun onderlinge duels een aardige historie in het toernooi opgebouwd, waarbij PSV nog nooit in Breda wist te zegevieren.