Anderhalvemeterstore en kantoorapp voor afstand tot collega's: corona stimuleert Eindhovense ondernemers

Recensie Voetbal­jour­na­list Frans van den Nieuwenhof duikt in de moeizame kinderja­ren van PSV

16:00 Vanaf dit seizoen prijkt de naam Brainport Eindhoven op het shirt van PSV. Er is het voetbalbedrijf veel aan gelegen om duidelijk te maken dat daar meer achter zit dan een sponsorcontract met ASML, Philips, High Tech Campus Eindhoven, VDL Groep en Jumbo. Volgens commercieel directeur Frans Janssen van PSV gaat het in de kern om drie zaken: talent, vitaliteit en trots. En ‘PSV is op dat gebied het beste vlaggenschip van de regio’.