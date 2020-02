Angelica Bus van schoolbestuur Salto stopt: ‘Meer geld voor onderwijs is niet de oplossing’

Er is een foto van Angelica Bus (56) als klein meisje, opgegroeid in Het Gooi, met een pennetje in haar hand. „Ik zei toen al dat ik juffrouw wilde worden.” Het opleiden zou een rode draad door haar leven worden. Vrijdag neemt Bus na zevenenhalf jaar afscheid van scholenkoepel Salto in Eindhoven om via haar eigen bureau BIO-interimadvies besturen te gaan adviseren over de dagelijkse praktijk. Met name op bedrijfsvoering in het onderwijs, want daar ligt haar expertise.