Angelo Martinus tilde urban scene Eindhoven van de grond

Tongelreep en Ottenbad in Eindhoven heropenen maandag

16 mei EINDHOVEN - Na een sluiting van ruim twee maanden gaan de binnenbaden van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep en het Ir. Ottenbad in Eindhoven vanaf maandag weer beperkt open. Op een aantal momenten in de week is het mogelijk om baantjes te zwemmen of te aquajoggen, laat de gemeente zaterdag weten. Ook verenigingen hervatten hun trainingen in de zwembaden.