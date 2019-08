Angie Yan uit Eindhoven wil handen ineen slaan tegen autobrandstichters

In de nacht van 20 juli rond vier uur ging de cabrio in vlammen op. Op camerabeelden, gemaakt vanuit de cafetaria aan de Donizettilaan waar de 29-jarige Eindhovense boven woont, is te zien hoe twee jongeren zich als een haas uit de voeten maken, nadat een enorme steekvlam oprijst op de plek waar Yan haar pas verworven auto had geparkeerd. ,,De politie heeft de beelden bekeken maar volgens de agenten zijn de beelden helaas niet scherp genoeg om de daders te kunnen herkennen", zegt Yan met spijt in haar stem. Het lijkt onbegonnen werk om de mannen nog te achterhalen. Van een persoonlijke vete is volgens haar geen sprake: ,,Ik heb met niemand ruzie en er is ook zeker geen sprake van een boze ex.”

Camerabeelden

Yan laat het er niet zomaar bij zitten. Op Facebook plaatste ze foto's, filmpjes en een oproep aan slachtoffers van andere recente autobranden in Eindhoven, met het verzoek contact met haar op te nemen. Verder verspreidde ze zevenhonderd flyers in haar buurt in stadsdeel Gestel waarin ze eventuele getuigen en tipgevers oproept om zich te melden. Ook wil ze zoveel mogelijk camerabeelden verzamelen in een poging de politie een handje te kunnen helpen.

Verder is ze op zoek naar mogelijke getuigen en signalementen én rekent ze op de 'goedheid van mensen’: ,,De daders zullen vast hun vrienden hebben verteld wat ze gedaan hebben. Zij mogen met mij contact opnemen, anoniem als dat nodig is. En misschien dat de daders schrikken en op deze manier doorkrijgen wat voor ellende ze aanrichten.”

De brandstichting hakte er stevig in bij de Eindhovense, die een jaar lang had gezocht naar juist dit model auto. ,,Ik kreeg last van hartkloppingen, nachtmerries en hoofdpijn. De daders beseffen niet wat ze aanrichten.”

Aan de hand van berichten in de media en op politiemeldingen op social media stelde Yan een lijstje samen van recente autobranden in de stad. ,,Dat waren er maar liefst zes in één maand tijd. Dat vind ik niet normaal", klinkt het verontwaardigd. ,,Misschien dat de gedupeerden elkaar kunnen helpen.”

De eerste auto ging in de nacht van 30 juni op de Jeroen Boschlaan in stadsdeel Tongelre in de hens, gevolgd door een autobrand op de Kardinaal de Jongweg (Stratum). Op 20 juli is dan haar eigen cabriootje aan de beurt, één week na de aanschaf. ,,Ik heb welgeteld één keer met het dak open kunnen rijden.” De lijst gaat verder met autobranden op het Frederik van Eedenplein (20 juli) en de Cavallilaan in stadsdeel Gestel waar de daders zelfs twee keer binnen een week toeslaan. In elk geval bij vijf van de zes gevallen gaat de politie uit van brandstichting.

Angie Yan is voor tips en andere meldingen te bereiken via angieyan1989@gmail.com