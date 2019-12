Angst, pijn en wanhoop op de intensive care

Het ene moment ben je lichamelijk in orde, het volgende lig je aan tal van slangen en verkeer je op het randje van de dood. Jaarlijks overkomt dat 80.000 mensen in Nederland. Pas recent is duidelijk geworden hoe ingrijpend die ervaring is. Veel patiënten lopen een trauma op: het Post Intensive Care Syndroom, afgekort PICS. En ook hun familieleden maken kans om dit te krijgen. Ziekenhuizen, onder meer het Catharina in Eindhoven, beleggen nu bijeenkomsten voor oud-patiënten en hun familieleden om samen ervaringen te delen.