Angst voor ‘needle spiking’ is bijna tastbaar in Eindhovense stapstraat Stratumseind; ‘Ik ben banger geworden’

Kippenvel dankzij de stemmen van de Supremes: Jordy uit Eindhoven speelt met beroemde soulgroep op festival in Indonesië

EINDHOVEN - Muzikant Jordy Haven uit Eindhoven kon ruim twee jaar lang amper optreden vanwege de pandemie. Zijn eerste officiële show sinds ‘corona’ is meteen een top-evenement. Hij speelt dit weekend op een festival in Jakarta met leden van twee beroemde soulgroepen: The Temptations en The Supremes.

25 mei