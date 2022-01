Angst voor slopershamer; onderzoek naar betere bescherming van achttien waardevolle panden in Eindhoven

Aandacht voor Eindhovens erfgoed; ‘tussen slopen en beschermen zit niks doen’

EINDHOVEN - Verpaupering is misschien wel de grootste bedreiging van monumenten en ander historisch erfgoed in Eindhoven. Dat stelt Jos Hüsken van de Henri van Abbestichting. Het voorstel voor de nieuwe erfgoeddoelen van de gemeente is volgens hem een goede aanzet. ‘Maar in de praktijk zal blijken of het werkt’.

30 januari