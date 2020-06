Aniek (13) is PSV-fan, maar te jong om te weten wie Romário is

Alle drie voelen ze zich sterk verbonden met PSV en de stad Eindhoven. ‘Opa’ Jan van Schagen was in het verleden voorzitter van PSV handbal, ‘papa’ Michiel van Schagen heeft al jaren een seizoenkaart voor de wedstrijden van PSV voetbal en is als het kan tijdens alle thuiswedstrijden van de club steevast met zijn vrienden in vak F van het Philips Stadion te vinden. En (klein)dochter Aniek van Schagen (13) trapt zelf graag een balletje. Dat doet ze bij RKVVO in Veldhoven, maar als het om de eredivisie gaat is PSV haar club. Ook zij gaat graag met haar vader mee een wedstrijd kijken.