Aniek en Michael uit Dommelen maken kinderspel van vaccinatieafspraak; huisartsen melden zich massaal

Update Vaccineren in bijzondere locaties in De Peel: kerken in Asten, Deurne en Neerkant zetten deuren open om huisartsen te helpen

22 februari ASTEN - Asten, Deurne en Neerkant hebben bijzondere locaties gevonden waar mensen gevaccineerd worden: De Heilige Maria Presentatiekerk en de Sint Willibrorduskerken in Deurne en Neerkant. Woensdag 24 februari om 13.00 uur worden de eerste prikken in Deurne gezet, Asten volgt vrijdagmiddag. Als eerste zijn inwoners aan de beurt die zijn geboren in 1956 of 1957. De pastoors helpen hiermee huisartsen uit de brand.