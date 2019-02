Anne Raaymakers uit Eindhoven wint ‘Vrouw in de Media'- regioprijs

Raaymakers heeft zich in 2018 volgens 35 procent van de stemmers het beste in de media geprofileerd. De Vrouw in de Media Award is in het leven geroepen om vrouwelijke experts en rolmodellen aan te moedigen zichtbaar in de media te zijn. Vorig jaar won kinderneuroloog en slaapdeskundige Sigrid Pillen uit Heeze de Vrouw in de Media Award Noord-Brabant. Op maandagavond 11 februari maakt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, de landelijke award bekend bij Instituut Beeld en Geluid in Hilversum.