'Anne' van Wildpark: subtiel jeugdtheater in Pand P in Eindhoven

Stel dat je vader nu eens niet je vader is. Wat biedt dat allemaal voor mogelijkheden: niet die saaie, overbekende man die je iedere dag tegenkomt en waar je je mateloos aan ergert, maar wie weet die super-te-gekke-onovertroffen-knappe-geduldige man die jou helemaal in het centrum van zijn belangstelling zet. Zoals laten we zeggen een beroemde kunstenaar, want dat creatieve past ook helemaal bij jou (alleen niemand ziet het). In de voorstelling 'Anne, 10 jaar, wil graag opgehaald worden' speelt Anne van der Steen met veel zelfspot haar jongere ik; het kind dat iedereen is of is geweest.