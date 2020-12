Anneke Dalinghaus neemt na dertig jaar afscheid als huisarts in Stratum

EINDHOVEN - Dertig jaar lang was Anneke Dalinghaus huisarts in het stadsdeel Stratum. In de laatste maand voor haar pensioen vertelt ze over grote veranderingen op gebied van huisartsenzorg in die tijd.

I­n haar spreekkamer in de HOED-praktijk in de Eindhovense Lidwinastraat hangt een schilderij van een dochter van een oudere patiënte. Het toont de moeder in een bed in het nabije buitengebied van Riel. Dokter Dalinghaus kreeg het als blijk van waardering voor de goede zorg.

HOED staat voor huisartsen onder één dak. Het was in 2006 een bewuste keuze om de eenpersoons praktijk aan het Biesven in Gijzenrooi in te ruilen voor een gezamenlijke met twee collega’s. De zorg is niet meer gebonden aan de persoon van de dokter, de huisarts organiseert de zorg voor de patiënt nu samen met andere teamleden. Zestien jaar had Anneke Dalinghuis alleen gewerkt, na in 1990 te zijn begonnen in een houten barak op de hoek van het Diepmeerven en het Meerbergsven. Van de gemeente had ze gehoord dat de nieuwe wijk nog geen huisarts had. ,,Ik begon met nul patiënten. Maar was wel de allereerste in Eindhoven met een draagbare telefoon! Die had ik nodig voor de bereikbaarheidsdiensten. Mijn mannelijke collega’s vonden het onzin. ‘Wij hebben een echtgenote’, hoorde ik!”

Steeds meer met een heel team

Het verdwijnen van de eenpersoons huisartsenpraktijken is niet de enige grote verandering. Het inloopspreekuur bestaat niet meer: elk contact begint met een telefonische intake, waarna indien nodig een afspraak volgt. De bereikbaarheid buiten kantooruren is geregeld via de huisartsenpost, waarvoor de aangesloten huisartsen bij toerbeurt een dienst draaien. ,,Steeds met een heel team, er zijn consultartsen, visiteartsen en triageartsen, ondersteund door vele triagisten en doktersassistentes. Het is dan hard werken, maar veel minder vaak.”

De praktijk aan de Lidwinastraat is aangesloten bij zorggroep Pozob (Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant). Daar wordt alle kennis over chronische zorg gebundeld. ,,Belangrijk”, meent ze. ,,Want aandoeningen die vroeger dodelijk waren, zijn nu goed te stabiliseren. We kunnen dan niet genezen, maar met goede zorg kunnen we bijdragen aan kwaliteit van leven.”

Steeds meer een vrouwenberoep

Naast Dalinghaus werken de huisartsen Jos Moors en Hélène Berends in de HOED. ,,Mijn plaats wordt na 1 januari ingenomen door twee vrouwen: Chee Yan Man-Tang en Helga van Esch.” Ook dat is anders dan in 1990: arts is steeds meer een vrouwenberoep geworden en nieuwkomers willen niet meer zestig uur per week werken.

Quote We zien dat de patiënt steeds beter is voorbereid. Anneke Dalinghaus

Nog één grote ontwikkeling wilde dokter benoemen: de automatisering. ,,Ik kocht in het begin een simpele stand-alone computer voor mijn administratie. Nu zijn systemen steeds meer gekoppeld, er is een Landelijk Schakel Punt om - na toestemming van de patiënt - data uit te wisselen. De patiënt kan straks ook in zijn eigen dossier en kan thuis de bloedwaarden meten en online aan ons doorgeven. Een consult in de spreekkamer doen we nu om te kijken wat hij nodig heeft om zijn gezondheid te verbeteren. Waarbij we ook zien dat de patiënt steeds beter is voorbereid.”

Dalinghaus blijft actief als Kaderarts ouderenzorg, om huisartsen te adviseren. ,,Om ouderen langer thuis te laten wonen, is er goede ondersteuning nodig. We hebben in de regio een zorgprogramma Kwetsbare Ouderen ontwikkeld, zodat we samen met de oudere, kunnen bijdragen een een kwaliteit van leven.”

Volledig scherm In 1990 begon Dalinghaus als huisarts in een houten barak op de hoek van het Diepmeerven en het Meerbergsven © Sem Wijnhoven/DCI Media