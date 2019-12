Annemarie Vriends uit Eindhoven vindt 50 wel een dingetje: 50 jaar, 50 mensen, 50 portretten

Ze vond het nogal een dingetje, haar vijftigste verjaardag. Annemarie Vriends brak er bij haar 49ste verjaardag haar hoofd al over. ,,Eigenlijk was het heel dubbel allemaal”, lacht ze nu. ,,Bij het bereiken van die halve eeuw wilde ik terug naar mijn jeugd, maar er tegelijkertijd ook afscheid van nemen.” Een paar dingen stonden wel bij voorbaat vast voor haar: ze wilde geen Sarah voor de deur en ook geen groot feest. Maar er moest wel iets gebeuren. En zo bedacht Vriends, die in januari hoopt af te studeren aan de Fotovakschool in Apeldoorn, het fotoproject ‘50 Jaar’, waarin ze vijftig mensen portretteerde die dit jaar allemaal vijftig jaar zijn geworden. Het werd een hele klus.

Volledig scherm Don Freijters - project 50 jaar - Annemarie Vriends - Eindhoven © Annemarie Vriends Volledig scherm Diana Bokje - project 50 jaar - Annemarie Vriends - Eindhoven © Annemarie Vriends

Vriends: ,,Aanvankelijk heb ik in 2018 mensen gezocht die allemaal op mijn verjaardag, 3 juni, die mijlpaal bereikten. Dat bleek een iets te ambitieus plan en eigenlijk onbegonnen werk. Maar toen ik mijn projectplan twee maanden later bijstelde en het bekend maakte op sociale media, stroomden de reacties binnen. Uit het hele land, maar de meeste gelukkig toch wel uit deze regio. Want uiteindelijk ben ik anderhalf jaar met dit project bezig geweest.”

Kroontjes

Rode draad door de portretserie vormen de kroontjes die elke geportretteerde voor de gelegenheid opzette. Omdat een halve eeuw volgens Vriends toch ook wel koninklijk gevierd mag worden en die mijlpaal een kroon verdient. Vriends: ,,De deelnemers aan ‘50 Jaar’ vonden het allemaal leuk om mee te werken aan deze serie en hebben er zelf ook in geïnvesteerd. Want behalve de fotoshoot, hebben ze op mijn verzoek ook allemaal een verhaaltje geschreven over hoe ze het ervaren om vijftig jaar te worden en wat dat voor hen betekent. Dat leverde vijftig bijzondere en ook heel persoonlijke verhalen op.”

Volledig scherm Lisette Meinhardt-Stibbing - project 50 jaar - Annemarie Vriends - Eindhoven © Annemarie Vriends Volledig scherm Joost Duppen - project 50 jaar - Annemarie Vriends - Eindhoven © Annemarie Vriends

Zowel de portretten als die verhalen zijn op zaterdag 14 en 15 december te zien en te lezen op de fototentoonstelling ‘50 Jaar’ van Annemarie Vriends. Bovendien kunnen belangstellenden dan intekenen op het boek ‘50 Jaar’ dat Vriends dit weekend presenteert. Ook daarin zijn zowel alle vijftig portretten als de verhalen gebundeld. Op de expositie is overigens ook werk te zien van Marie-José Brandsen (interieurfotografie) en Izo van Thiel die er abstracte foto's laat zien.

De tentoonstelling ‘50 Jaar’ is op 14 en 15 december te zien in de Kruisruimte op de Generaal Bothastraat 7e in Eindhoven. De openingstijden zijn op beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Volledig scherm Odette Blewanus - project 50 jaar - Annemarie Vriends - Eindhoven © Annemarie Vriends Volledig scherm Nathalie de Wilde - project 50 jaar - Annemarie Vriends - Eindhoven © Annemarie Vriends