Annexatie door Eindhoven: Altijd bang voor de grote stad

De bedoeling was dat om exact twaalf uur het licht zou aangaan in de nacht van 31 december 1919 op 1 januari 1920. Maar een stroomstoring gooide roet in het eten. Daarom deed de monumentale ‘annexatie’-lantaarn op het plein voor de Sint-Joriskerk in Stratum het niet. En dat juist op het moment dat deze gemeente officieel opgeheven werd en samen met Woensel, Tongelre, Strijp en Gestel opging in Eindhoven. Tamelijk navrant, voor de gemeente die later bekend zou worden als de Lichtstad.



Honderd jaar later staat de annexatielantaarn er wat verloren bij op de parkeerplaats voor de Joriskerk. Het is dat er een bordje bij staat waarop tekst en uitleg wordt gegeven over de rol en betekenis van het monument, want de teksten op de stenen in de voet van het monument zijn vrijwel niet meer te lezen. Zonder dat bordje zou de argeloze voorbijganger daarover volledig in het duister tasten – iets wat sowieso voor menig Eindhovenaar geldt wat dit monument betreft, zo leert een willekeurige rondvraag.