Anonieme getuige meldt zich in zaak van Helmondse Mien Graveland

DEN BOSCH - In de zaak Mien Graveland wordt een nieuwe anonieme getuige gehoord en vraagt de verdediging van een van de verdachten zich af of er fouten in het Elkerliek-ziekenhuis in Helmond zijn gemaakt.

Bij de Helmondse advocaat Barry van de Luijtgaarden, raadsman van de tot acht jaar cel veroordeelde Henk van D. (32) uit Nuenen, heeft zich op 29 mei iemand gemeld die heeft vernomen wat er in de Helmondse woning van mevrouw Graveland is gebeurd. Het werd niet duidelijk of de melder het verhaal heeft gehoord van een van de andere verdachten of wellicht van iemand anders die in het huis was van mevrouw Graveland op 29 augustus 2014. Het hof besliste vrijdag in een zogeheten pro forma zitting dat de melder binnenkort gehoord zal worden. De man of vrouw wil niet dat zijn of haar naam en geboortedatum in het proces-verbaal hiervan vermeld worden.

Hoger beroep

Op de avond van 29 augustus 2014 was Henk van D. met Jacky W. (32) uit Nuenen en Rizwan V. (26) uit Schiedam naar Helmond gereden. Daar belden ze aan bij mevrouw Graveland, die vervolgens werd mishandeld en dezelfde avond in het Elckerliek-ziekenhuis overleed. Voor hun aandeel in de zaak kregen de Nuenenaren Van D. en W. respectievelijk acht en zes jaar cel. V. kreeg de hoogste straf omdat hij mevrouw Graveland de fatale verwondingen zou hebben toegebracht. V. ontkent dat. Het Openbaar Ministerie vond de straffen te laag en ging in hoger beroep. Het horen van de anonieme melder is tegen de zin van de Advocaat-generaal - de officier van justitie in hoger beroepszaken - die erop wees dat de melder niets zelf gezien heeft. ,,Ik heb er moeite mee. Verhalen over wat er is gebeurd kunnen al lange tijd rondgaan. Volgens mij weten we genoeg."

Fouten

De verdediging van verdachte W. bracht vrijdag naar voren dat er mogelijk fouten zijn gemaakt in het Elkerliek-ziekenhuis, die een rol gespeeld kunnen hebben bij het overlijden van mevrouw Graveland. ,,Als het ziekenhuis fouten heeft gemaakt is het de vraag in hoeverre het overlijden van het slachtoffer kan worden toegerekend aan mijn cliënt", lichtte advocaat Tjerk Wassenaar toe. Onder meer de vraag waarom er geen ct-scan is gemaakt toen mevrouw Graveland op de spoedeisende hulp belandde, wil hij beantwoord zien. Als er wel een scan was gemaakt, waren de ribbreuken die ze had opgelopen aan het licht gekomen. ,,De ribbreuken zijn over het hoofd gezien. Kennelijk zijn er inschattingsfouten gemaakt", redeneert de advocaat. Zijn verzoek om de betrokken verpleegkundige en de arts hierover te horen, werd door het Gerechtshof van de hand gewezen. Het hof denkt dat een rapport dat bij het ziekenhuis is opgevraagd, voldoende inzicht zal verschaffen.

