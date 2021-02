Anonieme gever trakteert vrijwilligers opruimactie stationshal Eindhoven op lekkere maaltijd

EINDHOVEN - De Troep Troopers Tongelre hebben met hun opruimactie in de stationshal in Eindhoven na de rellen in de binnenstad ruim anderhalve week geleden zoveel indruk gemaakt dat een anonieme donateur 25 vrijwilligers wil trakteren op een lekkere maaltijd.

De Troep Troopers zijn afgelopen najaar ontstaan na een spontane oproep op sociale media van Tongelrenaar Richard Kemner om mee te doen aan de wereldwijde World Clean Up dag op 21 september. Het voorstel sprak buurtbewoonster Gina Makken, liefhebster van alle speciale themadagen die tegenwoordig gevierd worden, aan en meldde zich bij Kemner.

Plan voor maandelijkse rondgang

Na die actie ontstond het plan om maandelijks door Tongelrese wijken te gaan lopen om iets aan het zwerfafval te doen. Na weer een oproepje ging op 28 november een groepje van vijf Tongelrenaren op pad. Die haalden na een rondgang over de Groene Long, achter het terrein van scoutinggroep Doornakkers en op de Urkhovenseweg maar liefst tien volle vuilniszakken met troep op.

Inspanningen doen ertoe

,,Een overweldigend succes en we besloten door te pakken”, zegt Makken. ,,Met als resultaat dat we op 9 januari al met tien man op pad konden. Weer over de Groene Long en ook over de Daalakkersweg. Je wilt niet weten hoeveel plastic, lege blikje en flessen we daar aantroffen. We vinden dat onze inspanningen ertoe doen. Niet alleen vanwege het zwerfafval, maar ook omdat buurtgenoten elkaar en hun buurt zo beter leren kennen.”

Binnenstad opruimen

En terwijl alle 'troopers’ op zondag 24 november de gebeurtenissen in de binnenstad via televisie volgden, vroeg groepslid Janneke zich af of ze niet in actie moesten komen. Zo kwamen ze via-via in contact met Thijs Franssen van de Ergon die enthousiast was over het initiatief en zo gingen de ‘troopers’ met nog ruim twintig andere vrijwilligers de volgende ochtend aan de slag, aangestuurd door de Ergon.”

Verguld met mooi gebaar

De reacties op de opruimactie waren volgens Makken hartverwarmend: ,,Van personeel en bewoners van Vitalis Berkelhof en Doornakkers kregen we doosjes met briefjes, snoepjes en complimenten. Ook mensen elders in het land reageerden positief. En eind vorige week kregen we een telefoontje van Oriental Green House. Een anonieme donateur wilde 25 van onze vrijwilligers trakteren op een maaltijd. Die vrijwilligers hebben we inmiddels gevonden. Nu nog overleggen hoe we het aanpakken. Willen mensen hun maaltijd zelf afhalen of op een later tijdstip als het weer kan, samen ergens eten? Die wensen inventariseren we nu, maar iedereen is nu al verguld is met dit mooie gebaar.”