Ans is al 75 jaar lid van PSV en zo gezond als een vis

EINDHOVEN - Is gymnastiek dé manier om lang fit en gezond te blijven? In februari vierde Kitty Nieuwenhuizen dat ze 80 jaar bij PSV gymde, woensdag was het de beurt aan Ans de Vries. Zij begon in 1945.

Vlak na de oorlog was er niet veel keus voor kinderen als ze aan sport wilden doen. Zeker voor meisjes lag gymnastiek voor de hand. ,,Wij woonden in de Plaggenstraat in Drents Dorp”, vertelt Ans de Vries in de kleedkamer van de gymzaal in de Klipper­straat. PSV Gymnastiek trainde in de gymzaal naast het Philips Ontspannings Centrum (POC) aan de Mathildelaan. ,,Als er een bal tegen het plafond ging, kwam het stof naar beneden”, zegt ze. ,,Toch mis ik die zaal wel. Want daar is het allemaal begonnen.”

Begeleiding op piano

Allemaal, dat zijn de wekelijkse trainingen in de zaal, later onder leiding van trainer Demmenie, die de oefeningen begeleidde vanaf de piano. De wedstrijden in de regio, waar Ans serieus voor trainde, want ze wilde de eer van de club verdedigen. De nieuwe toestellen van Jansen & Fritsen, die PSV mocht uitproberen. En de demonstraties in het POC. ,,Op het podium. Met de aanloop tussen de coulissen”, weet Ans nog. ,,Toen de heren aan de beurt waren, zag ik vanuit de zaal hoe grappig dat was. Ik zag alleen een hoop mannen de radslag doen en weg waren ze weer!”

Nationale kampioenen

Het was de tijd dat PSV een club met nationale kampioenen was en 1200 leden. Met rijen voor de kassa als er een thuiswedstrijd was in de Jubileumhal. Met trainingen onder leiding van één van hen, Lenie Lens. Ans trouwde met Ab en moest stoppen met wedstrijden toen ze zwanger was. Dochter Ingrid was met vier jaar nog jonger dan haar moeder toen ze lid werd. Later kwam Ans weer terug bij de recreanten.

Armen en benen de lucht in

Woensdagavond ging om tien uur het strengere coronaregime in. Maar de training om half zeven mocht nog doorgaan. Voordat de twaalf vrouwen aan de slag gingen, kreeg Ans van haar dochter Ingrid eerst de PSV-speld opgespeld, daarna nog een van de gymnastiekbond KNGU. Ook had de club oude foto’s en filmbeelden tot een film gemonteerd, compleet met felicitaties van jeugdleden. De jubilaris raakte ontroerd. ,,Vind je het gek? Dit is mijn clubje!” Bovendien is het een manier om het lijf goed te onderhouden. Dat bleek toen de training begon. Lenig gingen armen en benen de lucht in. Alleen de grijze haren verraadden de leeftijd van de dames.