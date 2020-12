Antikraakbeheerder Camelot wil groeien en stapt naar de beurs

Per 1 januari al gaat Camelot Europe een aantal divisies verzelfstandigen. Vanaf dat moment gaat het bedrijf verder onder de naam Mosaic World. Dat laatste woord geeft goed de ambities weer, zegt directeur bedrijfsontwikkeling Bob de Vilder. ,,Tien jaar terug voegden we het woord Europe toe. Nu world. Dat is geen toeval.”

Al is het bedrijf vooralsnog niet actief buiten Europa. Onlangs opende het een kantoor in Spanje. Sindsdien is Camelot actief in negen landen. Camelot heeft 150 werknemers in Eindhoven en wil groeien. ,,Met het geld van een beursgang kunnen we onze ambities verder uitrollen”, zegt De Vilder. Die beursgang moet in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden.

‘Grens van 400 miljoen euro gepasseerd’

Hoeveel geld Camelot wil ophalen, kan De Vilder nog niet zeggen. ,,We hebben ons aangemeld bij het beursklasje van beursmaatschappij Euronext. Dat is een klasje waar je klaargestoomd wordt voor een beursgang. Daarvoor hadden we een portefeuille nodig van minimaal 400 miljoen euro. Die grens zijn we gepasseerd”, zegt hij. ,,Maar voor de beursgang zover is, moeten we nog veel stappen zetten.”

Al vanaf volgend jaar gaat Camelot verder als Mosaic World, met drie zelfstandige divisies. ,,We zijn ooit begonnen als leegstandsbeheerder en dat is nog steeds belangrijk, maar al sinds 2011 transformeerden we voor het eerst een kantoorpand naar woonruimte”, zegt De Vilder.

‘Per toeval ontstaan’

Camelot Europe is ook actief in het verbouwen van vastgoed en als projectontwikkelaar, wil hij maar zeggen. En sinds enige tijd ook als vastgoedbeveiliger. ,,Dat is een beetje per toeval ontstaan”, zegt De Vilder. ,,Een van onze medewerkers ontwikkelde een eigen mobiele camerasysteem. Dat systeem gebruikten we in eerste instantie alleen voor onszelf. Toen dat succesvol bleek, hebben we het ook ingezet bij anderen.” Camelot Europe wil een serieuze concurrent worden van BouWatch.

De verzelfstandiging van de onderdelen vastgoedbeheer, projectontwikkeling en beveiliging betekent concreet dat ze een eigen directeur krijgen en zelf plannen mogen maken. ,,Ze kunnen zelfstandig groeien en beslissingen nemen”, zegt De Vilder.

Camelot Europe beheert volgens De Vilder duizenden panden in Nederland. ,,En zeker tientallen in de regio rond Eindhoven. We zitten overal.” Het bedrijf werd in 1993 opgericht in Den Bosch en huist sinds 2011 in Eindhoven.