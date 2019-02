Antwerpse drugsfamilie ’investeerde in Eindhovens taxibedrijf’, opgepakt voor grootschalige cocaïnehandel

Overval in PLUS Eindhoven had grote impact op tienermeis­jes: 'Ik stortte in elkaar van angst en verdriet’

16:27 EINDHOVEN - Een pistool tegen je hoofd krijgen is een vreselijke ervaring die je maandenlang kan blijven achtervolgen. Twee jonge medewerksters van de PLUS in Eindhoven weten daar alles van. In november vorig jaar werden zij opgeschrikt door een man die in hun supermarkt met een pistool stond te zwaaien. ,,Ik schrik nu nog steeds als er mensen in zwarte kleding binnenkomen.”