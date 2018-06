Apothekers van SGE krijgen meer tijd voor de patiënt

In de elf gezondheidscentra van SGE zijn huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners verzameld in één gebouw. Acht vestigingen van SGE hebben ook een apotheek. In een persbericht stelt een woordvoerder dat de werkwijze in de apotheken enigszins achterhaald was. 'Er gaat veel tijd zitten in het verzamelen en klaarzetten van de medicijnen van patiënten. Hierdoor is er minder tijd voor persoonlijke aandacht en informatie over de medicijnen. Dat zorgt soms voor lange wachttijden en onbegrijpelijke situaties. Patiënten zien maar twee medewerkers aan de balie terwijl er vier bezig zijn met andere werkzaamheden achterin de apotheek. Niet iedereen snapt dat die medewerkers niet kunnen bijspringen aan de balie.'