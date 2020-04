Apparatuur beademing Demcon al geleverd

Binnen iets meer dan een maand een nieuwe beademingsmachine ontwikkelen, produceren, testen én leveren: daarin is de in Best gevestigde technologieontwikkelaar Demcon geslaagd. Het apparaat is door de Nederlandse overheid besteld in de strijd tegen het coronavirus. Of het apparaat echter op korte termijn in gebruik zal worden genomen, is nog maar de vraag. De machine, die het Eindhovense VDL van een geschikte behuizing voorzag, dient voorlopig als noodvoorziening.