Appartement in Eindhoven verwoest na uitslaande brand, politie onderzoekt oorzaak

Nieuw verzoek om schorsing Eindhoven­se advocaat afgewezen

12 november EINDHOVEN - Met de beslissing dat een Eindhovense advocaat wegens wangedrag een beroepsverbod verdient, is aan zijn overlevingsstrijd allerminst een eind gekomen. De advocaat gaat in hoger beroep, boekte al een overwinning over een nieuwe, tijdelijke schorsing en hij kondigt een kort geding aan.