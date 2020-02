Appen op zonne-energie in de Flixbus van Eindhoven naar Londen

Het doel is om de CO2-uitstoot van de bus tijdens de reis te verminderen. Nu rijdt de duurzame bus nog maar twee keer per week tussen Duitsland en Engeland. Dat loopt de komende maanden op naar een dagelijkse rit in de zomer.

Volgens een proef met busmaatschappij Kupers en een tech-bedrijf bespaart Flixbus zo 1,7 liter diesel op 100 kilometer. In de zomer zal dat mogelijk nog meer zijn. Met een gemiddeld afgelegde afstand van 600 kilometer, komt de besparing op 10 liter diesel. Als de proef slaagt, wil de budgetmaatschappij meerdere of zelfs alle voertuigen voorzien van de zonnematten. Het bedrijf probeert ook andere schone en energiezuinige maatregelen uit om reizen zoveel mogelijk klimaatneutraal te maken.

De op het dak van de FlixBus geïnstalleerde zonnematten zijn flinterdun en lichtgewicht zodat luchtweerstand wordt voorkomen. De opgewekte stroom gaat via wat apparatuur naar de accu van de bus. De zon neemt de rol van de dieselmotor over en laadt de accu op. Alle usb-poorten, stopcontacten, airconditioning, wifi en het mediasysteem zijn op die accu aangesloten. Die lopen vanaf nu dus op zonne-energie.

FlixBus is de eerste die deze techniek op een internationale langeafstandsbus toepast. Daarbij werkt het Du itse bedrijf samen met Kupers Touringscars uit Limburg. Directeur Bert Fonteijn van Kupers: “Wij zijn bijzonder trots dat onze dubbeldekker meedoet aan dit internationale proefproject om de milieu-impact van langeafstandsbusreizen nog verder terug te dringen. Wij zijn blij dat wij onze reizigers een innovatieve manier van reizen kunnen aanbieden”

“Wij streven ernaar om zo klimaatneutraal mogelijk te reizen en klimaatvriendelijk reizen voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk te maken”, vertelt Jesper Vis, mangaging director van FlixBus Benelux. “Dit proefproject met zonnepanelen is maar één proefproject in een reeks aan initiatieven en klimaatvriendelijke projecten voor onze reizigers. Op basis van de eerste resultaten zullen we evalueren in hoeverre we deze proef uitbreiden naar meer bussen of zelfs alle bussen in het netwerk.”