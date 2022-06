Applaus voor de wethouders, dat betekent meestal dat ze stoppen

Het is altijd even wennen bij zo'n afscheid. In de politieke arena van de raadszaal gaat het er doorgaans vrij formeel aan toe. Mevrouw of meneer of geachte voorzitter, dat zijn de aanspreekvormen in het debat. Maandagavond was het allemaal wat persoonlijker. Burgemeester John Jorritsma sprak van lieve Renate en noemde Monique List zelfs een vriendin.