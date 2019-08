Arabische kopers voor miljoen euro de dupe in oplichtingszaak Eindhoven: 18 maanden cel geëist

Hij had een wapen en hennep in huis toen de politie bij hem binnenviel. Ook daarvoor stond Ad van V. (38) uit Eindhoven vrijdag terecht. Maar het ging bij de rechtbank in Den Bosch toch vooral over de oplichtingszaak, waarin Van V. in 2015 voor iets meer dan een miljoen aan vrachtwagens zou leveren aan vier verschillende klanten, uit Jordanië en Saudi-Arabië. De klanten betaalden maar zagen de beloofde trucks nooit verschijnen. Ze gingen opgeteld voor ruim een miljoen het schip in.

Tweedehands

Via een website bood een handelsbedrijf zeventien tweedehands Mercedes-trucks aan. Belangstellenden konden komen kijken in een hal op bedrijventerrein Ekkersrijt. Daar deden ze ook contant aanbetalingen of brachten ze in een enkel geval het volledige aankoopbedrag cash naartoe. Op een dag kwam een koper met ruim drie ton aan bankbiljetten aangezet.

Dat het zo was gegaan werd in de rechtszaal niet betwist. Alleen was niet Van V. de verantwoordelijke, stelde hij zelf. Het betrokken handelsbedrijf was inderdaad ooit van hem, maar ten tijde van de oplichting al lang niet meer. Van V. had zijn business overgedaan aan een ander, die de schuld had aan het niet leveren van de gekochte trucks. En die niet meer reageerde op klachten van de kopers en nu met de noorderzon is verdwenen.

Katvanger

Officier van justitie Stijn Revis denkt dat de opvolger van Van V. als directeur van het handelsbedrijf, een katvanger was. De man wordt niet vervolgd. Volgens Revis gebruikte Van V. in onderhandelingen met kopers de naam van deze man om zelf buiten schot te blijven.

Van V. voerde deze onderhandelingen als adviseur van het handelsbedrijf omdat hij zijn talen spreekt en meer verstand van zaken heeft dan de tweede directeur van dat bedrijf, zo verklaarde hij. Van V. diende voor zijn bemiddeling facturen in bij het bedrijf, werd keurig betaald en meer deed hij niet, vertelde hij de rechtbank.

Professioneel