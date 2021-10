Arbeidsmigrant en dakloos? Dan kun je in de winter beter in Tilburg of Eindhoven zitten

Waar is Maciek? Marta Jagodzińska, maatschappelijk werker bij stichting Barka, zoekt op haar vaste dag in Tilburg op de voor de hand liggende plekken. Rond het station, in de tent bij de fraters waar daklozen welkom zijn voor koffie en thee, in het Wilhelminapark waar stichting Broodnodig voedselpakketjes verschaft. Maar haar dakloze landgenoot is nergens te bekennen.