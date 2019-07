Archeologen stuiten op fundering poortgebouw kasteel Eindhoven

Perfect cadeau in Natlab Eindhoven: Frisse film met acteurs van Bossche opleiding

12:29 DEN BOSCH/EINDHOVEN - De film Perfect Cadeau van Martijn Hullegie trekt uitverkochte zalen in Noord Brabant. “Het is als maker geweldig dat je bloed, zweet en tranen aanslaat”, zegt de regisseur. In de film spelen alleen Brabantse acteurs het verhaal van drie broers en de vrouw van een van hen, die zwanger blijkt van een onbekende vader. Uniek aan de film is de inzet van de Meisner-acteertechniek en dat wordt door de filmhuisbezoekers opgepikt. “Ze vinden de acteurs fris spelen. Vanwege die acteertechniek hebben we veel met improvisatie gewerkt en dat maakt het spel veel losser”, volgens Hullegie.