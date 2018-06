Archief RHC Eindhoven: Wedstrijdje pijproken?

Zover te achterhalen is, waren de eigenaren van de verschillende bedrijven Van Dijk allemaal familie. De foto zou volgens John Owen, wiens vader voor Wim van Dijk reed, gemaakt kunnen zijn in het verkooplokaal aan de Prins Hendrikstraat. ,,Beneden was daar de garage voor de bussen en boven een soort huiskamer waar posters aan de muur hingen. De vrouw op de foto zou zomaar de vrouw van Nol van Dijk, de zoon van Jacques, kunnen zijn." De bestemmingen die op de posters staan, kan Owen niet helemaal plaatsen. ,,In mijn herinnering stonden de bussen in de wintermaanden vooral binnen voor onderhoud. Voor de busbedrijven was vooral Lourdes een populaire bestemming. Iedere acht dagen reed mijn vader voor Wim die kant op. Met mensen uit de hele regio die een keer in hun leven die reis gemaakt wilden hebben. Vaak ging ook meneer pastoor mee. Later verhuurde Wim ook bussen aan Amerikaanse reisorganisaties. Die huurden dan een bus met chauffeur waarmee ze door het hele land reden."