Archipel Eindhoven vangt bot in rechtszaak over 1,9 miljoen subsidie

Eerder wees ook de bestuursrechter de eis van de stichting met diverse woonzorgcentra in Eindhoven af. Archipel zegt dat de gemeente Eindhoven in de crisisjaren de toezegging van subsidie voor de bouw van Zuiderpark, het voormalige Gagelbosch, ten onrechte niet nakwam. Eindhoven besloot de 1,9 miljoen te steken in het vlot trekken van de bouw van Meerrijk in Meerhoven. Ook omdat uitkering van het geld aan Archipel ongeoorloofde staatssteun zou zijn, zo redeneerde het college van B en W.

De rechter stelt dat het rijksgeld om woningbouw te stimuleren in de crisis aan de gemeente ter beschikking is gesteld, niet aan Archipel. Ook zijn er geen harde overeenkomsten waaruit blijkt dat het geld naar Gagelbosch had gemoeten. En dus mocht Eindhoven er zelf over beschikken. Dat het naar Meerrijk is doorgesluisd is ook door de minister goedgekeurd, achteraf.