Archipel-kerstpakket? Even geduld aub

EINDHOVEN - Als bedankje voor hun inzet mogen alle medewerkers van Archipel deze week een kerstpakket ophalen in de X-mas Drive Thru in Eindhoven. Al nam veel personeel maandagmiddag het zekere voor het onzekere door de aangekondigde lockdown en ontstond meteen een lange wachtrij.

Twee jongens in kerstmanpak zijn druk in de weer voor de ingang van de voormalige Kampeermarkt aan de Lodewijkstraat, die is omgebouwd tot ‘X-mas drive thru’. Eigenlijk moeten zij deze week het zorgpersoneel van woonzorgorganisatie Archipel verwelkomen, maar door de drukte voor de deur fungeert de kerstman vandaag vooral als verkeersregelaar.

In beide rijrichtingen staat meteen na de opening al een lange file, die vrijwel het hele industrieterrein vult. Omdat de wachtrij ook de inrit van de naastgelegen Milieustraat blokkeert, moeten gebruikers druk gebaren voor er een gaatje vrijkomt om de ingang te bereiken. De X-mas Drive Thru is een idee van Lei Willems van evenementenbureau ByLei, die eerder dit jaar al een rijdende afscheidsreceptie organiseerde toen de directeur van chipmaker NXP afscheid nam. Zo ontstond bij Archipel het idee om van het uitreiken van de kerstpakketten op dezelfde wijze te doen.

Bij aankomst krijgt iedereen een koptelefoon met kerstliedjes en een kop warme choco. In het middengedeelte krijgen ze vervolgens hun kerstpakket uitgereikt. ,,Superleuk hoe jullie dit georganiseerd hebben”, roept een vrouw spontaan zodra ze de loods inrijdt, die is aangekleed met foodtrucks, oldtimers en kerstversiering.

Willems maakt zich geen zorgen dat zijn drive-thru na de eerste dag meteen weer dichtmoet nu Nederland in lockdown ingaat, al weet hij niet precies onder welke noemer zijn initiatief valt. ,,Maar aangezien de McDonalds open mag blijven, zie ik niet in waarom wij dat niet kunnen.” Saskia van Nieuwland van Archipel Zorggroep deelt die verwachting. ,,Bovendien houden we ons hier aan alle geldende coronaregels.”

Beter spreiden

Toch was het zorgpersoneel zelf er niet gerust op, getuige de lange wachtrij direct na opening. Ondanks dat de 2200 medewerkers en 1300 vrijwilligers nog tot vrijdagavond de tijd hebben om hun kerstpakket op te halen, staat de teller na een uur al op zo’n 150 auto’s. Hadden ze deze drukte niet beter kunnen spreiden door met verplichte ophaaldagen of tijdssloten te werken?

,,Omdat de zorg geen 9 tot 5 baan is, valt zoiets lastig in te plannen. Daarnaast was het ook elders druk op de weg omdat mensen nog snel inkopen doen voor de lockdown.” Wel erkent ze dat ze het met de kennis van nu anders hadden geregeld. ,,Maar dit zagen wij ook niet aankomen.”