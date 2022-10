Archipel zet in op ouderenzorg thuis en bouwt geen extra woonzorgcentra: te weinig personeel

PSV’ers willen zich niet gek laten maken door eigenzinni­ge Bas Nijhuis: ‘Je weet dat het anders is dan anders’

PSV won na elf jaar eindelijk weer eens in Friesland, tot vreugde ook van Armando Obispo (23). De Friese vloek was wel een thema in Eindhoven, net als het optreden van arbiter Bas Nijhuis, die veel toeliet. De verdediger haalt zijn schouders op: ,,We proberen er zo min mogelijk mee bezig te zijn.”

9 oktober